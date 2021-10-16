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Футбол в России

"Спартак" в компенсированное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 2:2
Джордан Ларссон ("Спартак") и Дмитрий Скопинцев ("Динамо") Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Джордан Ларссон ("Спартак") и Дмитрий Скопинцев ("Динамо")
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Динамо" со счетом 2:2 в домашнем матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие Банк Арене".

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В составе "Спартака" голы забили Георгий Джикия (89-я минута) и Самюэль Жиго (90+1). У "Динамо" отличились Иван Ордец (19) и Константин Тюкавин (60).

На 43-й минуте между футболистами команд произошла потасовка, конфликт начался после нарушения игрока "Динамо" Арсена Захаряна против футболиста "Спартака" Максимилиано Кофрие. В потасовке приняли участие тренеры и запасные игроки команд. Главный арбитр встречи Сергей Карасев по итогам инцидента показал четыре желтые карточки. Предупреждения получили игроки "Динамо" Захарян и Вячеслав Грулев, а также футболисты "Спартака" Джикия и Жиго, который пропустит матч следующего тура против санкт-петербургского "Зенита".

Игроки и судьи вышли на матч в футболках, посвященных 95-летнему юбилею первого вице-президента Российского футбольного союза, лучшего бомбардира в истории московского "Спартака", олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Он возложил цветы к памятнику братьям Старостиным и нанес символический удар по мячу перед началом матча.

"Динамо" набрало 20 очков после 11 матчей и занимает третье место в турнирной таблице. "Спартак" с 17 очками располагается на седьмой строчке.

"Спартак" в следующем туре в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом" 24 октября. В среду, 20 октября, красно-белые дома встретятся с английским "Лестером" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Динамо" в 12-м туре сыграет на своем поле с подмосковными "Химками" 22 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1172223-1423
2Сочи1170417-1221
3Динамо1162316-1120
4Локомотив1146115-1018
5ЦСКА1052313-817
6Краснодар1052317-917
7Спартак1152413-1017
8Рубин1143415-1315
9Нижний Новгород1042412-1314
10Крылья Советов1041512-1313
11Ахмат1040611-1612
12Арсенал1133514-2012
13Ростов1123615-239
14Урал102355-139
15Уфа1022611-178
16Химки101548-158

 

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