"Спартак" в компенсированное время вырвал ничью в матче РПЛ с "Динамо"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Динамо" со счетом 2:2 в домашнем матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие Банк Арене".
В составе "Спартака" голы забили Георгий Джикия (89-я минута) и Самюэль Жиго (90+1). У "Динамо" отличились Иван Ордец (19) и Константин Тюкавин (60).
На 43-й минуте между футболистами команд произошла потасовка, конфликт начался после нарушения игрока "Динамо" Арсена Захаряна против футболиста "Спартака" Максимилиано Кофрие. В потасовке приняли участие тренеры и запасные игроки команд. Главный арбитр встречи Сергей Карасев по итогам инцидента показал четыре желтые карточки. Предупреждения получили игроки "Динамо" Захарян и Вячеслав Грулев, а также футболисты "Спартака" Джикия и Жиго, который пропустит матч следующего тура против санкт-петербургского "Зенита".
Игроки и судьи вышли на матч в футболках, посвященных 95-летнему юбилею первого вице-президента Российского футбольного союза, лучшего бомбардира в истории московского "Спартака", олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. Он возложил цветы к памятнику братьям Старостиным и нанес символический удар по мячу перед началом матча.
"Динамо" набрало 20 очков после 11 матчей и занимает третье место в турнирной таблице. "Спартак" с 17 очками располагается на седьмой строчке.
"Спартак" в следующем туре в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом" 24 октября. В среду, 20 октября, красно-белые дома встретятся с английским "Лестером" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Динамо" в 12-м туре сыграет на своем поле с подмосковными "Химками" 22 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|23-14
|23
|2
|Сочи
|11
|7
|0
|4
|17-12
|21
|3
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|16-11
|20
|4
|Локомотив
|11
|4
|6
|1
|15-10
|18
|5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|13-8
|17
|6
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|7
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|13-10
|17
|8
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|15-13
|15
|9
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|10
|Крылья Советов
|10
|4
|1
|5
|12-13
|13
|11
|Ахмат
|10
|4
|0
|6
|11-16
|12
|12
|Арсенал
|11
|3
|3
|5
|14-20
|12
|13
|Ростов
|11
|2
|3
|6
|15-23
|9
|14
|Урал
|10
|2
|3
|5
|5-13
|9
|15
|Уфа
|10
|2
|2
|6
|11-17
|8
|16
|Химки
|10
|1
|5
|4
|8-15
|8