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Мировой футбол

МОК разделяет опасения по проведению чемпионата мира по футболу раз в два года

В организации заявили, что ожидают более широкого обсуждения этого вопроса со стороны ФИФА
© EPA-EFE/Jose Mendez

ТАСС, 16 октября. Международный олимпийский комитет (МОК) обеспокоен планами Международной федерации футбола (ФИФА) относительно проведения чемпионата мира каждые два года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МОК.

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Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года. 22 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил заявление, в котором подчеркивается, что такое развитие событий может привести к ряду рисков. В их числе снижение значимости чемпионата мира, риски для будущего женских турниров и для здоровья игроков из-за сокращения времени на отдых.

"МОК разделяет эти опасения и поддерживает призывы заинтересованных сторон футбола, международных спортивных федераций и организаторов крупных мероприятий к более широким консультациям, в том числе с представителями спортсменов, которые, очевидно, не состоялись", - говорится в заявлении.

Инфантино отмечал, что такое решение позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных. С такой инициативой ранее выступил бывший главный тренер английского "Арсенала", ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер после анализа международного календаря. В настоящее время чемпионат мира проходит раз в четыре года.

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