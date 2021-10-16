Мостовой: у "Спартака" не было игры в атаке в матче с "Динамо"

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский "Спартак" в матче чемпионата России по футболу с "Динамо" неважно играл в атаке. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе "Спартака", бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

"Спартак" дома сыграл вничью с "Динамо" в 11-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 2:2.

"Динамо" должно кусать себе все, что только можно, потому что оно переигрывало не только по результату, но и по игре. И счет должен был быть 3:0, если бы забил [Константин] Тюкавин, выходя один на один, - сказал Мостовой. - Когда он не забил, у меня промелькнула мысль, пускай "Спартак" хотя бы один гол забьет, а тут 2:2 сыграли и за пять минут перевернули игру".

"Промеса не было, [Джордан] Ларссон и [Роман] Зобнин форму не набрали, поэтому игры у "Спартака" в атаке не было, [Руслан] Литвинов часто ошибался. Об игре говорить не приходится: сборная тоже недавно играла неважно, но набрала очки", - отметил Мостовой.

Красно-белые дома 21 октября встретятся с "Лестером" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. "С "Лестером" будет тяжело - я видел матч с "Манчестер Юнайтед" (соперник "Спартака" выиграл в субботу в чемпионате Англии у "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:2 - прим. ТАСС), было видно, что они молодцы в атаке и защите, скорость есть. "Спартаку" будет непросто с учетом того, что у него происходит. Но перед "Наполи" все говорили, что он разорвет "Спартак", но в футболе не всегда происходит то, что мы ждем", - подчеркнул Мостовой.

"Спартак" с 17 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. Красно-белые в следующем туре чемпионата России в Санкт-Петербурге сыграют с "Зенитом" 24 октября.