Программа 11-го тура чемпионата России завершится в воскресенье четырьмя играми

ТАСС, 17 октября. Матчи в Екатеринбурге, Самаре, Химках и Краснодаре завершат программу 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В Екатеринбурге местный "Урал" примет московский ЦСКА, встреча начнется в 14:00 мск. В последний раз хозяева побеждали армейцев в чемпионате страны в мае 1995 года, когда местная команда называлась "Уралмашем". После переименования "Урал" побеждал ЦСКА лишь однажды - в Кубке России в июле 2009 года. С тех пор команды провели 17 встреч, в которых ЦСКА одержал 13 побед, еще четыре матча завершились вничью. В шести последних домашних матчах против армейцев "Урал" не забил ни одного мяча.

В ближайших играх ЦСКА придется обойтись без защитника Игоря Дивеева. Игрок открыл счет в победном для сборной России отборочном матче чемпионата мира против словенцев, но не смог доиграть встречу из-за травмы. Обследование выявило у него повреждение одной из мышц таза, официально про сроки восстановления не говорилось, по информации портала Sport24, они составляют две-три недели. У "Урала" должен вернуться в состав центральный защитник Алексей Герасимов, отбывший дисквалификацию за перебор желтых карточек.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться в соцсетях на смог и усилившийся запах гари, а инспекторы ГИБДД перекрыли движение по части Екатеринбургской кольцевой дороги из-за плохой видимости. Смог образовался из-за тлеющих торфяников в одном из микрорайонов на окраине города. Однако в РПЛ заявили, что сложившаяся ситуация не повлияет на проведение матча. Несмотря на введение локального режима чрезвычайной ситуации, подготовка к игре проходит в штатном режиме.

Волжское дерби впервые в премьер-лиге

"Краснодар" в 19:00 мск дома начнет матч против "Уфы". Хозяева не проигрывают сопернику на протяжении шести встреч, победив в последних четырех из них. Под вопросом участие в матче полузащитника Алексея Ионова, который из-за травмы не сыграл ни в последней игре команды против ЦСКА, ни в отборочных встречах чемпионата мира в составе сборной России. Вернутся в состав после отбытия дисквалификации защитник Урош Спайич и полузащитник Александр Черников.

Подмосковные "Химки", занимающие последнее место в турнирной таблице, примут грозненский "Ахмат", встреча начнется в 16:30 мск. Во всех шести матчах, которые команды провели друг с другом в РПЛ, победы одерживали грозненцы. Подмосковная команда в нынешнем сезоне еще не побеждала на своем поле - единственный успех она отпраздновала в Краснодаре.

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев проведет второй матч против бывшей команды, которую возглавлял в 2019 году, когда та выступала в Олимп - Футбольной национальной лиге. Подмосковная команда в предстоящем матче из-за дисквалификации не сможет рассчитывать на центрального защитника и капитана команды Дмитрия Тихого. По индивидуальной программе тренировался вызывавшийся в сборную России на октябрьские матчи полузащитник Денис Глушаков, который не смог сыграть в отборе на чемпионат мира из-за мышечных проблем. Его появление на поле в воскресенье находится под вопросом.

"Крылья Советов" в Самаре примут "Нижний Новгород", игра начнется в 16:30 мск. Команды впервые сыграют друг с другом в рамках премьер-лиги. Преимущество по встречам в волжском дерби у самарцев. В ФНЛ команды провели четыре матча, в трех из которых победу одержали "Крылья", еще одна игра завершилась вничью. Дважды клубы встречались в переходных матчах, одержав по одной победе.