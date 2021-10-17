Минеев победил Исмаилова в бое-реванше

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев одержал победу над соотечественником Магомедом Исмаиловым в поединке на турнире организации AMC Fight Nights. Поединок прошел в Сочи и завершился нокаутом в третьем раунде.

Минеев защитил титул чемпиона в среднем весе (до 83,9 кг).

Первый поединок между бойцами прошел в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

В апреле 2017 года Минеев после победы над бразильцем Майкелем Фалькао вызвал Исмаилова на поединок. Бой был назначен, однако потом перенесен из-за травмы Минеева на октябрь 2018 года. В конце 2020 года Исмаилов и Минеев после боя Нурулло Алиева и Александра Гребнева устроили драку на турнире в Москве , которая переросла в массовую потасовку. Впоследствии суд оштрафовал каждого из бойцов на 10 тыс. рублей.

В активе 31-летнего Минеева теперь 16 побед, одно поражение, одна ничья. На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.