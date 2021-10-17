Исмаилов потерял сознание после нокаута в поединке с Минеевым

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов потерял сознание после нокаута в поединке против соотечественника Владимира Минеева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В ночь на воскресенье Исмаилов проиграл Минееву в третьем раунде боя за титул чемпиона организации AMC Fight Nights в среднем весе (до 83,9 кг).

Позже в бригаде скорой помощи сообщили, что Исмаилов пришел в сознание. Угрозы жизни бойца нет.

Первый поединок между бойцами прошел в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

В активе 31-летнего Минеева теперь 16 побед, одно поражение, одна ничья. На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.