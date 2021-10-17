Исмаилов перенес коронавирус при подготовке к бою с Минеевым

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов (ММА) перенес коронавирусную инфекцию при подготовке к бою с Владимиром Минеевым. Об этом сообщил источник ТАСС.

Исмаилов и Минеев провели бой-реванш в Сочи на турнире организации AMC Fight Nights. Минеев нокаутировал соперника в третьем раунде, после чего тот некоторое время лежал на настиле октагона без сознания.

"Магомед болел коронавирусом. Но он решил, что нужно выйти на этот бой и завершить это дело", - сказал собеседник агентства

В активе 31-летнего Минеева теперь 16 побед, одно поражение, одна ничья. На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.