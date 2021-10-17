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В команде Исмаилова оценили вероятность завершения карьеры бойца

В ночь на воскресенье он проиграл нокаутом в третьем раунде Владимиру Минееву

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов может завершить карьеру после поединка с Владимиром Минеевым. Об этом ТАСС сообщили в команде Исмаилова.

В ночь на воскресенье Минеев защитил титул чемпиона организации AMC Fight Nights в среднем весе (до 83,9 кг), победив Исмаилова нокаутом в третьем раунде.

"Возможно, сейчас еще рано оценивать. Но первое ощущение - Магомед завершает карьеру", - сказал собеседник агентства.

В активе 35-летнего Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.

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