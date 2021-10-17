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ММА

Бойцу Минееву подарили коня за победу над Исмаиловым

Спортсмену вручили документы на русского рысака ногайского происхождения

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Владимиру Минееву подарили коня за победу над его соотечественником Магомедом Исмаиловым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Исмаилов и Минеев провели бой-реванш в Сочи на турнире организации AMC Fight Nights. Минеев нокаутировал соперника в третьем раунде.

После победы Минееву вручили документы на русского рысака ногайского происхождения. Он сможет забрать коня в Пятигорске.

31-летний Минеев одержал 16 побед при одном поражении и одной ничьей. Его первый поединок с Исмаиловым прошел в 2018 году и завершился вничью. После этого спортсмены неоднократно встречались на различных мероприятиях, что приводило к потасовкам и беспорядкам.

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