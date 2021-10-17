Гаджиев оценил вероятность проведения третьего боя между Исмаиловым и Минеевым

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев могут провести третий поединок. Об этом ТАСС сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Исмаилов проиграл Минееву нокаутом в третьем раунде боя-реванша на турнире организации AMC Fight Nights в Сочи. Первый поединок между бойцами прошел в 2018 году и завершился вничью.

"Третий бой может быть, но это зависит от Магомеда Исмаилова и от того, завершит ли он карьеру или нет", - сказал Гаджиев.

Исмаилову 35 лет. В его активе 17 побед, три поражения и одна ничья.