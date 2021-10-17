Дерби с огоньком. "Спартак" вырвал ничью в центральном матче тура РПЛ с "Динамо"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своем поле сыграл вничью со столичным "Динамо" со счетом 2:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). 12 октября лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян отпраздновал 95-летие. Игроки красно-белых и "Динамо" вышли на поле в футболках с изображением бывшего футболиста сборной СССР, а сам юбиляр нанес символический удар в матче. "Что можно ждать от игры? Нужно ждать победы и хорошего качественного футбола, чтобы не только мы с вами с трибун, но и сами игроки получили удовольствие", - сказал Симонян журналистам перед игрой.

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Но по качеству игры дерби получилось ниже ожиданий. Красно-белые с первых минут завладели преимуществом и вскоре создали опасный момент - на седьмой минуте нападающий Александр Соболев получил мяч в штрафной, но после его удара мяч пролетел выше ворот. "Динамо" ответило ударом полузащитника Даниила Фомина на 17-й минуте, футболист пробил метров с 11, но мяч пролетел рядом со штангой. В следующей атаке гости забили гол - Себастьян Шиманьский подал с углового, а Иван Ордец головой переправил мяч в сетку ворот. На 40-й минуте футболисты устроили потасовку. Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян жестко сфолил на защитнике "Спартака" Максимилиано Кофрие, за него вступился защитник Самюэль Жиго, который начал толкать Захаряна. К нему подбежал нападающий гостей Вячеслав Грулев, а уже со стороны хозяев вмешался капитан красно-белых Георгий Джикия, который успел в этой суматохе поспорить и с главным тренером "Динамо" Сандро Шварцем. Главный арбитр встречи Сергей Карасев по итогам потасовки показал желтые карточки Захаряну, Грулеву, Джикии и Жиго, для последнего она стала четвертой в сезоне, он пропустит следующую игру команды в РПЛ против санкт-петербургского "Зенита". Второй тайм активнее начали гости - на 55-й минуте вышедший на замену Константин Тюкавин сделал подачу в штрафную с правого фланга, но Захарян не смог попасть по воротам. Но уже через 5 минут отличился Тюкавин, Фомин вывел нападающего один на один с голкипером Александром Максименко, и форвард пробил мимо вратаря. После этого атакующие действия команд поутихли, и в дерби на максимум включились фанаты - сначала болельщики гостей зажгли файеры и начали активнее поддерживать команду кричалками, затем уже подключились болельщики хозяев. Активность в атаке началась за 10 минут до конца основного времени матча. На 83-й минуте Тюкавин вновь вышел один на один с Максименко, но пробил выше ворот. А в оставшееся время хозяева забили два гола, в обоих случаях отличились защитники. Джикия забил на 87-й минуте, ему ассистировал Кофрие, а на первой добавленной минуте отличился Жиго после подачи Александра Ломовицкого.

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"Спартак" играл без атаки После игры главный тренер "Спартака" Руй Витория заявил, что его команда заслужила ничью в матче с "Динамо". "Это была сложная игра, мы не всегда были хороши, но самое главное, что мы показали характер, - сказал Витория на пресс-конференции. - "Динамо" - сложный и достойный соперник, мне кажется, что мы заслужили эту ничью. Мы пропустили два мяча, "Динамо" чувствовало себя комфортно, но выход троих игроков словно дал команде новую жизнь, поэтому мы добыли ничью".

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил ТАСС, что недоволен результатом. Тренер гостей Андрей Воронин также был немногословен. "Не хватило одного забитого мяча. Почему "Спартаку" удалось отыграться? Это футбол", - сказал он ТАСС. "Динамо" должно кусать себе все, что только можно, потому что оно переигрывало не только по результату, но и по игре, - сказал ТАСС бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой. - И счет должен был быть 3:0, если бы забил Тюкавин, выходя один на один. Когда он не забил, у меня промелькнула мысль, пускай "Спартак" хотя бы один гол забьет, а тут 2:2 сыграли и за пять минут перевернули игру. [Квинси] Промеса не было, [Джордан] Ларссон и [Роман] Зобнин форму не набрали, поэтому игры у "Спартака" в атаке не было".

Полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев уверен, что команда потеряла очки в игре с "Динамо". "Сегодня было настоящее дерби, хорошо, что одно очко хотя бы заработали, не проиграли, - сказал Бакаев журналистам. - Но все-таки это потеря для нас. Что не получилось в первом тайме? Бывает такое, это футбол". "Динамо" набрало 20 очков после 11 матчей и занимает третье место в турнирной таблице. "Спартак" с 17 очками располагается на седьмой строчке. "Спартак" в следующем туре в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом" 24 октября. 20 октября, красно-белые дома встретятся с английским "Лестером" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Динамо" в 12-м туре на своем поле примет подмосковные "Химками" 22 октября. Сенсационное поражение "Зенита" В другом матче дня "Зенит" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2, для команды из Санкт-Петербурга это поражение стало вторым подряд в чемпионате России - в прошлом туре подопечные Сергея Семака на своем поле уступили "Сочи" (1:2). В составе "Арсенала" голы забили Зурико Давиташвили (53-я минута) и Кингс Кангва (90), отличившийся после удара с дальней дистанции. У "Зенита" гол забил Артем Дзюба (88), для которого он стал 100-м в составе "Зенита", всего в активе форварда в чемпионатах России теперь 143 мяча, он делит первое место с полузащитником Олегом Веретенниковым в списке лучших бомбардиров чемпионатов России.

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что поражение от "Арсенала" было случайным. "Я говорил, что "Зенит" потеряет два очка, - сказал он ТАСС. - Да, "Зенит" проиграл, но это случайность, все может быть, ничего страшного, - сказал Петржела. - "Зенит" все равно будет чемпионом. Теперь он будет осторожнее, думаю, команда будет ответственнее относиться к моментам в матче с "Ювентусом", так как надо забивать". "Очень яркая и эмоциональная победа, можно сказать, ради таких мгновений и существует футбол, - сказал ТАСС руководитель "Арсенала" Гурам Аджоев. - Конечно, было непросто в игре против лидера, действующего чемпиона, который к тому же потерпел поражение в предыдущем туре, но "Арсенал" показал свои лучшие качества, стремление к победе и умение добиваться результата. Благодарен всем футболистам, тренерам, болельщикам, которые поддерживали сегодня нашу команду. Мы набрали важнейшие три очка, но самое главное - это психология, те эмоции, которые так были нужны команде". "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Тульская команда располагается на 12-м месте с 12 очками. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют 24 октября дома с московским "Спартаком", за команду из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник Далер Кузяев, который получил предупреждение в игре с туляками. 20 октября "Зенит" на своем поле встретится с итальянским "Ювентусом" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. "Арсенал" 23 октября на выезде сыграет с "Ростовом".

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Дебют Гисдоля с "Локомотивом" Московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Андерс Дрейер (36-я минута) и Герман Онугха (66). У "Локомотива" отличились Федор Смолов (68) и Рифат Жемалетдинов (90+3). Смолов отличился впервые с 7 сентября, когда забил гол в ворота мальтийцев за сборную России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. "Локомотив" провел первый матч под руководством немецкого специалиста Маркуса Гисдоля, который возглавил команду 10 октября. Он сменил на этом посту серба Марко Николича. Болельщики "Локомотива", присутствовавшие на матче, вывесили баннер, на котором поблагодарили Николича на сербском языке словами "Хвала, Марко" ("Спасибо, Марко"). Николич возглавлял московский клуб с июня 2020 года, в прошлом сезоне "Локомотив" под его руководством стал обладателем Кубка России и занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

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"Локомотив" набрал 18 очков и остался на четвертом месте турнирной таблицы, "Рубин" поднялся на восьмую строчку, в активе команды 15 очков. В следующем туре железнодорожники в Москве встретятся с "Сочи" 25 октября, до этого "Локомотив" дома в четверг сыграет с турецким "Галатасараем" в третьем туре группового этапа Лиги Европы. "Рубин" в 12-м туре на выезде сыграет с "Уфой" 24 октября. "Сочи" дома победил "Ростов" со счетом 3:2. В составе хозяев голы забили Артур Юсупов (10-я минута), Кристиан Нобоа (28, с пенальти) и Матео Кассьерра (33). У "Ростова" отличились Баштуш (53) и Али Соу (90+4). "Сочи" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Ростовская команда располагается на 13-м месте с девятью очками.

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Тур завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день екатеринбургский "Урал" примет московский ЦСКА, самарские "Крылья Советов" дома встретятся с "Нижним Новгородом", грозненский "Ахмат" на выезде сыграет с подмосковными "Химками", а "Уфа" проведет гостевой матч против "Краснодара".