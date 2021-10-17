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В команде Исмаилова назвали причину потери сознания после боя с Минеевым

Боец потерял сознание из-за экстремально низкого давления, было опасение за жизнь

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов потерял сознание после боя против соотечественника Владимира Минеева из-за экстремально низкого давления. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Исмаилов в субботу проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights в Сочи. После этого Исмаилов потерял сознание и находился в этом состоянии несколько секунд.

"У него экстремально низко упало давление. Даже было опасение за жизнь. Будем выяснять, почему это случилось", - сказал собеседник агентства.

Исмаилову 35 лет. В смешанных единоборствах в его активе 17 побед, три поражения и одна ничья.

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