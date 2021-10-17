В команде Исмаилова назвали причину потери сознания после боя с Минеевым

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов потерял сознание после боя против соотечественника Владимира Минеева из-за экстремально низкого давления. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Исмаилов в субботу проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights в Сочи. После этого Исмаилов потерял сознание и находился в этом состоянии несколько секунд.

"У него экстремально низко упало давление. Даже было опасение за жизнь. Будем выяснять, почему это случилось", - сказал собеседник агентства.

Исмаилову 35 лет. В смешанных единоборствах в его активе 17 побед, три поражения и одна ничья.