СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне.

"Нам нужно забрать детей с улиц, вытащить их из телефонов. В этом плане открытие зала - это хорошее и правильное дело", - сказал Нурмагомедов.

"Самое важное - уважение старших. Вам нужно с вниманием относиться к советам, наставлениям. Также вам нужно быть лучшими во всем", - обратился Нурмагомедов к воспитанникам клуба.

Также в открытии зала под названием "Крепость" принял участие бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.