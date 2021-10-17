{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Хабиб Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне

В открытии зала под названием "Крепость" принял участие бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко
Хабиб Нурмагомедов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Артем Геодакян/ТАСС

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов открыл зал единоборств в Красной Поляне.

"Нам нужно забрать детей с улиц, вытащить их из телефонов. В этом плане открытие зала - это хорошее и правильное дело", - сказал Нурмагомедов.

"Самое важное - уважение старших. Вам нужно с вниманием относиться к советам, наставлениям. Также вам нужно быть лучшими во всем", - обратился Нурмагомедов к воспитанникам клуба.

Также в открытии зала под названием "Крепость" принял участие бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
ММА
Боец ММА Исмаилов не собирается завершать карьеру после поражения от Минеева
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев ранее отметил, что Исмаилов может уйти из спорта
Боец ММА Исмаилов не собирается завершать карьеру после поражения от Минеева
Читать полностью