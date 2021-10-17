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ММА

Боец ММА Исмаилов не собирается завершать карьеру после поражения от Минеева

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев ранее отметил, что Исмаилов может уйти из спорта
Магомед Исмаилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Магомед Исмаилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов не собирается завершать карьеру после поражения от Владимира Минеева. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

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Исмаилов в субботу проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights в Сочи. После этого Исмаилов потерял сознание и находился в этом состоянии несколько секунд. Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев ранее отметил, что Исмаилов может завершить карьеру.

"Нет, Магомед не собирается завершать карьеру. Это точно", - сказал собеседник агентства.

Исмаилову 35 лет. В смешанных единоборствах в его активе 17 побед, три поражения и одна ничья.

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