Глава КХЛ Морозов надеется на 100-процентную заполняемость арены на матче в Дубае

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) надеется, что посещаемость на вынесенном матче регулярного чемпионата в Дубае будет 100-процентной. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В воскресенье был подписан меморандум о намерении провести в Дубае 3 декабря вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом".

"Это многофункциональная арена, лед будет залит за неделю до события. Знаю, что Александр Крылов (председатель совета директоров "Авангарда" - прим. ТАСС) подписал бумаги для создания площадки. "Кока-Кола - Арена" вмещает 12 тыс. зрителей, но в связи с нынешней ситуацией разрешено посещение 7,3 тыс. человек. Надеюсь, что будет 100-процентная заполняемость", - сказал Морозов.

Вынесенные матчи регулярного чемпионата в рамках KHL World Games проводятся с сезона-2018/19. В октябре и ноябре 2018 года игры с участием "Слована", рижского "Динамо", ЦСКА и СКА проходили в Вене и Цюрихе. В декабре 2019 года "Ак Барс" и "Салават Юлаев" сыграли в Давосе. В прошлом сезоне планировалось проведение игры в Иерусалиме, но она не состоялась из-за пандемии.