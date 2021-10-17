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Футбол в России

Малафеев не считает, что у "Зенита" спад после двух поражений в РПЛ

Петербургский клуб проиграл "Сочи" и "Арсеналу"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Бывший голкипер санкт-петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев считает, что у команды нет спада в игре после двух поражений подряд в Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение он высказал ТАСС.

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В субботу "Зенит" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2 в матче 11-го тура РПЛ. Для подопечных Сергея Семака это поражение стало вторым подряд в чемпионате, в прошлом туре они дома уступили "Сочи" (1:2).

"Начну с того, что невозможно всегда побеждать, в игре любой команды, какой бы она силы ни была, всегда будут такие, мягко скажем, неудачные периоды, - сказал Малафеев. - Где-то не повезло, где-то наоборот, повезло сопернику. Совокупность многих факторов перераспределяет конечный результат. Лично я не вижу никакого спада".

"Зенит" был лучше в этом матче и создавал множество моментов для потенциального гола, другое дело, что команда не воспользовалась ими, ну а Антон Коченков [голкипер "Арсенала"] в свою очередь сыграл хорошо и спасал свою команду тогда, когда это было необходимо. Статистика в целом показывает, что команда все так же играет в атакующий футбол, все так же контролирует игру, но тот же удар [Кингса] Кангвы получился на заглядение, голкиперу тяжело было что-то сделать в том эпизоде", - добавил Малафеев.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет 24 октября дома с московским "Спартаком".

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