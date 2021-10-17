Павлюченкова рассчитывает попасть в топ-10 рейтинга WTA и выиграть Кубок Кремля

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова намерена попасть в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и одержать победу на турнире "ВТБ Кубок Кремля". Об этом она заявила журналистам.

"Учитывая конец года и не совсем удачные даты, состав турнира очень сильный, - сказала Павлюченкова. - Я знаю, что мне недалеко до топ-10, и это одна из моих целей. Но я здесь и сейчас в Москве хочу выиграть Кубок Кремля".

Павлюченковой 30 лет, она располагается на 13-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема ее лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Первые матчи мужского и женского одиночных турниров пройдут в понедельник. Победителем турнира у мужчин в прошлом году стал россиянин Андрей Рублев, у женщин победу одержала представительница Швейцарии Белинда Бенчич.