Российская киберспортивная команда впервые вышла в финал The International

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Игроки российской киберспортивной организации Team Spirit вышли в гранд-финал чемпионата мира по игре Dota 2 - The International. Соревнования проходят в Румынии на национальном стадионе в Бухаресте, призовой фонд турнира составил рекордные для киберспорта $40 млн.

В финале плей-офф нижней сетки Team Spirit в составе россиян Ярослава Miposhka Найденова, Магомеда Collapse Халилова, Александра Torontotokyo Хертека, а также украинцев Мирослава Mira Колпакова и Ильи Yatoro Мулярчука, обыграла европейскую организацию Team Secret со счетом 2-1. В составе Team Secret выступали эстонец Клемент Puppey Иванов, иорданец Язид Yapzor Жарадат, швед Людвиг Zai Уолберг, финн Лассе Matumbaman Урпалайнен и поляк Михал Nisha Янковский.

Team Spirit по итогам группового этапа вышла в верхнюю часть сетки плей-офф, однако в первом раунде потерпела поражение со счетом 1-2 от китайского коллектива Invictus Gaming. Опустившись в нижнюю сетку, российская команда поочередно победила представителей Южной Азии из Fnatic (2-0), двукратного и действующего победителя турнира европейский коллектив OG (2-0), соотечественников из Virtus Pro (2-1), а затем взяла реванш у Invictus Gaming (2-0).

Впервые в истории две российские команды попали в шестерку лучших на The International. Virtus Pro повторила лучшее достижение в своей истории, оставшись на шестой строчке по итогам турнира и заработав $1,4 млн. Team Spirit впервые принимает участие в The International и показала лучший результат среди российских команд. В 2011 году победу на турнире одержала украинская организация Natus Vincere, которая стала первым чемпионом The International.

The International проводится ежегодно, в 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. В гранд-финале Team Spirit встретится с китайским коллективом PSG LGD, встреча до трех побед пройдет позднее в воскресенье. Победитель турнира заработает $18,2 млн, команда, занявшая второе место, получит $5,2 млн.