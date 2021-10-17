В Дубае не исключают создания клуба Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь спортивного совета Дубая Саид Хареб заявил о возможности создания в будущем в городе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Хареб заявил журналистам.

В воскресенье был подписан меморандум о намерении провести в Дубае 3 декабря вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом".

"У нас есть необходимая для этого инфраструктура, не вижу каких-либо причин, почему в Дубае нельзя создать клуб КХЛ, - сказал он. - Дубай является домом для людей из более чем 195 стран, в том числе из России и других государств, где хоккей очень популярен. Хоккей - один из самых популярных видов спорта и имеет миллионы болельщиков по всему миру, в том числе в Дубае, и мы с нетерпением ждем трех дней грандиозных мероприятий и развлечений на льду в декабре этого года".

Председатель совета директоров "Авангарда" и член совета директоров КХЛ Александр Крылов отметил, что сейчас лига больше сконцентрирована на организации в Дубае матча между "Ак Барсом" и "Авангардом" 3 декабря.

"Мы со своей стороны так далеко не заглядываем и сейчас сконцентрированы на организации предстоящего матча. Посмотрим интерес к этому событию в Дубае, после чего будем принимать такие решения", - сказал Крылов.

В КХЛ выступают пять иностранных команд: "Барыс" (Казахстан), "Йокерит" (Финляндия), "Куньлунь Ред Стар" (Китай), рижское и минское "Динамо".