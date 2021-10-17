Рубашко: "Сочи" провел два разных тайма в матче с "Ростовом", так как играл по счету

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Футболисты "Сочи" показали разную игру в двух таймах матча 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", так как играли на удержание счета. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

В субботу "Сочи" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 3:2. После первого тайма сочинцы выигрывали со счетом 3:0.

"В первом тайме явно выглядели лучше. Пропустили, потому что перестали так играть, дали возможность себе сыграть по счету. Если бы вышли такими же заряженными, как на первый тайм, то этих двух голов не было бы. Можно было забивать еще, моментов в первом тайме было достаточно".

Нападающий "Сочи" Матео Кассьерра, который пришел в команду в конце августа из португальского "Белененсеша", отметился в игре с "Ростовом" голом и результативным пасом. "Игрок забивает, создает те моменты, которые от него требуются, - отметил Рубашко. - Но не только он один, вчера вся команда играла с хорошей самоотдачей. В первом тайме была видна слаженность, работа главного тренера. Так, конечно, отметим его игру, работу свою выполняет хорошо".

"Сочи" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В следующем туре сочинцы 25 октября сыграют в гостях с московским "Локомотивом".