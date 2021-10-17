Гендиректор "Сочи" считает, что радоваться второму месту в таблице РПЛ преждевременно

В субботу "Сочи" на своем поле выиграл у "Ростова" со счетом 3:2 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Сочинцы одержали вторую победу подряд: в 10-м туре подопечные Владимира Федотова в гостях обыграли лидера чемпионата - петербургский "Зенит" (2:1).

"Футбол - дело такое, нужно постоянно держать себя в таком тонусе, быть готовым к каждой игре, - сказал Рубашко. - Были матчи, когда было преимущество, но могли проиграть. Можно ли считать "Сочи" одним из основных претендентов на чемпионство? Будем стараться в каждой игре выдавать максимальный результат, ближе к концу сезона можно что-то говорить".

После 11-го тура "Сочи" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. "Плотность в турнирной таблице большая. Радоваться этому, считаю, преждевременно. Если бы это было за тур до окончания чемпионата, тогда можно было бы что-то говорить, впереди еще столько игр", - добавил Рубашко.

В следующем туре сочинцы сыграют 25 октября в гостях с московским "Локомотивом".