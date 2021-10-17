Российская фигуристка Загорски должна покинуть инфекционную больницу через неделю

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, должна быть выписана из инфекционной больницы в конце следующей недели. Об этом ТАСС сообщила Елена Маркова, директор группы, в которой тренируется дуэт.

Загорски и Гурейро по медицинским показателям были вынуждены сняться с первого этапа Гран-при в Лас-Вегасе (22-24 октября), позже стало известно, что Загорски находится в инфекционной больнице.

"Если все будет складываться хорошо, то из больницы она будет выписана в конце следующей недели, - сказала Маркова. - Выздоровление идет по плану, все достаточно позитивно, я все время на связи с докторами. Мы ее любим и ждем, надеемся, что на следующей неделе ее отпустят".

Маркова подчеркнула, что не имеет права разглашать диагноз, который был поставлен фигуристке. Также пока сложно прогнозировать, когда Загорски возобновит тренировки, это будет зависеть от рекомендаций врачей при выписке. "Надеемся, что реабилитация пройдет быстро и она вскоре вернется в строй, - добавила Маркова. - Джон тренируется в полном объеме, поэтому надеемся, что с этой проблемой мы быстро справимся".

Загорски 27 лет, фигуристка родилась в Великобритании, с Гурейро она выступает с 2014 года. Дуэт является призером этапов Гран-при, в прошлом году он стал вторым на чемпионате России.