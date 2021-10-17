"Урал" обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с ЦСКА

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский "Урал" обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Урала".

ЦСКА обыграл "Урал" и вышел на четвертое место в таблице чемпионата России по футболу

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Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. В первом тайме мяч попал в руку полузащитника гостей Бахтиёра Зайнутдинова в штрафной площади армейцев. Главный арбитр встречи Артем Любимов после использования системы видеоассистента рефери не стал назначать пенальти.

"Будем обращаться в ЭСК РФС. Уже готовим материалы", - говорится в сообщении.

"Урал" занимает 14-ю строчку в таблице, имея в активе 9 очков. В следующем туре екатеринбургский клуб 24 октября сыграет с "Ахматом" на выезде.