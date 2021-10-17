Бышовец считает заказом слова Канчельскиса о продаже мест в сборной, но судиться не будет

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Слова бывшего футболиста Андрея Канчельскиса о продаже тренером Анатолием Бышовцем мест в национальной команде могут являться следствием провокации журналиста Геннадия Орлова. Такое предположение ТАСС высказал Бышовец, отметив, что не намерен подавать на Канчельскиса в суд в связи со сделанным обвинением, которое он считает бездоказательным.

Бывший футболист сборных СССР и России Канчельскис во время интервью Орлову, которое было опубликовано на YouTube-канале журналиста, заявил, что Бышовец брал деньги за попадание футболистов в национальную команду. При этом он не исключает, что этим же занимался и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Мне трудно объяснить, почему Канчельскис делает такие заявления, - сказал Бышовец. - Но сейчас такое время, что за деньги можно написать или сказать все, что угодно. Я никого не обвиняю, просто говорю о времени. Я не понимаю, зачем это? При чем здесь Черчесов и Бышовец? Я это оцениваю как очередной заказ. К сожалению, мир так устроен, в нем есть добро и зло".

"При этом я очень хорошо отношусь к Канчельскису как к игроку, в сборной у меня к нему претензий не было. И сейчас я сожалею, что он так говорит. Я ведь приглашал его в национальную сборную, дал ему дорогу в большой футбол, что помогло ему стать игроком "Манчестер Юнайтед". Когда он уже был без работы, рекомендовал его [на должность главного тренера] Шамилю Газизову, тогда "Уфа" только создавалась. Вспоминается моя фраза в "Локомотиве: "Есть предел человеческой доброте, предела человеческой мерзости нет".

Бышовец при этом подчеркнул, что не считает эту ситуацию основанием для судебного разбирательства. "Как я могу судиться? Об этом даже смешно говорить. Это очередной заказ, обида, спровоцированный вопрос, - сказал он. - Сейчас, честно говоря, он вызывает только чувство жалости. Но в любом случае надо сохранять достоинство, ведь все это бездоказательно, для таких заявлений нужны основания. Думаю, в свое время они об этом будут очень сожалеть".

Бышовец сообщил, что во время тренерской работы в московском "Динамо" в конце 80-х он ответил отказом на предложение сыграть договорной матч. "А потом появилась статья Орлова, в которой он написал, что игроки московского "Динамо" выступают против того, чтобы главным тренером был Бышовец. Я собрал игроков и сказал, что готов уйти, если это правда. Но игроки высказались в мою поддержку, и тогда я попросил "Советский спорт" написать опровержение, поскольку статья была заказной и была основана на вымысле", - заметил специалист, говоря о своих отношениях с Орловым.

Комментарий Орлова

Орлов, комментируя ситуацию ТАСС, заявил, что адресовал этот вопрос Канчельскису, поскольку тема влияния агентов на состав национальной сборной активно обсуждалась в последнее время.

"Сейчас же все об этом говорят, были и статьи про агентов. Какие ко мне могут быть претензии? Анатолий Федорович - великолепный тренер, я всегда об этом говорю. Но так сказал Канчельскис, я же не могу вырезать этот момент, каким же я буду журналистом, если уберу эту фразу? Он же и про [Юрия] Заварзина сказал. Так что пускай Бышовец разбирается с Канчельскисом", - сказал Орлов.