"Ростов-Дон" победил черногорскую "Будучность" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 17 октября. Российский клуб "Ростов-Дон" со счетом 25:19 победил черногорскую "Будучность" в матче четвертого тура группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов.

"Ростов-Дон" поднялся на второе место в таблице группы А. В следующем туре команда сыграет с германской "Боруссией" 23 октября.

Ранее в воскресенье московский ЦСКА со счетом 29:28 обыграл шведский "Сэвехов".

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название "Европейский кубок чемпионов". С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выигрывала Лигу чемпионов (2007/08). Советские команды 16 раз побеждали в турнире.

"Ростов-Дон" является шестикратным чемпионом России, 11-кратным обладателем кубка страны и шестикратным победителем суперкубка. В 2017 году команда выиграла Кубок Европейской федерации гандбола. В сезоне-2018/19 "Ростов-Дон" дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил "Дьёру".

Сезон Лиги чемпионов завершится 30 мая 2022 года.