Российские фигуристки заняли весь пьедестал на турнире в Венгрии

ТАСС, 17 октября. Российские фигуристки Майя Хромых, Анна Щербакова и Софья Самодурова заняли первые три места на международном турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Первое место заняла Хромых, в сумме за короткую и произвольную программы она получила 224,91 балла. Второе место заняла Щербакова (222,73), третье - Самодурова (190,91).

15-летняя Хромых - серебряный призер финала Кубка России 2021 года. Щербаковой 17 лет, она является победительницей мирового первенства (2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021). Самодуровой 19 лет, она чемпионка Европы (2019). Щербакова и Хромых тренируются в группе Этери Тутберидзе, Самодурова - подопечная Алексея Мишина.