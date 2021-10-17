Тренер Исмаилова считает, что боец мог потерять сознание из-за неудачной сгонки веса

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец Магомед Исмаилов мог потерять сознание после поединка с Владимиром Минеевым из-за проблем со сгонкой веса. Об этом ТАСС рассказал брат и тренер спортсмена Рамазан Исмаилов.

Исмаилов проиграл техническим нокаутом в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights в Сочи. После этого он потерял сознание и находился в этом состоянии несколько секунд.

"Надо посмотреть, кто отвечал за весогонку. Думаю, что могли быть из-за нее проблемы со здоровьем. Второй вопрос - акклиматизация", - сказал Исмаилов.