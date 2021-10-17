СКА по буллитам проиграл "Барысу" в матче КХЛ

ТАСС, 17 октября. Петербургский СКА со счетом 3:4 по буллитам проиграл "Барысу" из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 3 365 зрителей.

В составе "Барыса" заброшенными шайбами отметились Кирилл Савицкий (6-я минута), Никита Михайлис (27) и Роман Старченко (39). У СКА отличились Валентин Зыков (22), Антон Бурдасов (29) и Эмиль Галимов (35). Победный буллит на счету Михайлиса.

26-летний Зыков забросил первую шайбу в КХЛ. Он был выбран под общим 37-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2013 году командой "Лос-Анджелес". В сезоне-2012/13 он перешел из команды Молодежной хоккейной лиги "Красная армия" в клуб Главной юниорской лиги Квебека "Бе-Комо". В НХЛ Зыков дебютировал в сезоне-2017/18 за команду "Каролина", затем играл за "Эдмонтон" и "Вегас". Всего в НХЛ россиянин провел 55 матчей, в которых набрал 17 (7 шайб + 10 результативных передач) очков.

Бурдасов забросил 150-ю шайбу в КХЛ. "Барыс" впервые обыграл СКА в гостевом матче. СКА набрал 27 очков после 19 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Барыс" с 18 очками располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.

В следующем матче СКА 19 октября примет "Йокерит", "Барыс" в тот же день в гостях сыграет с минским "Динамо".

В других матчах воскресенья ярославский "Локомотив" переиграл пекинский "Куньлунь" (4:3), минское "Динамо" оказалось сильнее "Адмирала" из Владивостока (3:2), казанский "Ак Барс" в овертайме обыграл хабаровский "Амур" со счетом 3:2.