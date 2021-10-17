СКА по буллитам проиграл "Барысу" в матче КХЛ

ТАСС, 17 октября. Петербургский СКА со счетом 3:4 по буллитам проиграл "Барысу" из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 3 365 зрителей.
В составе "Барыса" заброшенными шайбами отметились Кирилл Савицкий (6-я минута), Никита Михайлис (27) и Роман Старченко (39). У СКА отличились Валентин Зыков (22), Антон Бурдасов (29) и Эмиль Галимов (35). Победный буллит на счету Михайлиса.
26-летний Зыков забросил первую шайбу в КХЛ. Он был выбран под общим 37-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2013 году командой "Лос-Анджелес". В сезоне-2012/13 он перешел из команды Молодежной хоккейной лиги "Красная армия" в клуб Главной юниорской лиги Квебека "Бе-Комо". В НХЛ Зыков дебютировал в сезоне-2017/18 за команду "Каролина", затем играл за "Эдмонтон" и "Вегас". Всего в НХЛ россиянин провел 55 матчей, в которых набрал 17 (7 шайб + 10 результативных передач) очков.
Бурдасов забросил 150-ю шайбу в КХЛ. "Барыс" впервые обыграл СКА в гостевом матче. СКА набрал 27 очков после 19 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Барыс" с 18 очками располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.
В следующем матче СКА 19 октября примет "Йокерит", "Барыс" в тот же день в гостях сыграет с минским "Динамо".
В других матчах воскресенья ярославский "Локомотив" переиграл пекинский "Куньлунь" (4:3), минское "Динамо" оказалось сильнее "Адмирала" из Владивостока (3:2), казанский "Ак Барс" в овертайме обыграл хабаровский "Амур" со счетом 3:2.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|19
|8
|3
|2
|1
|1
|4
|63-57
|28
|2
|СКА
|19
|9
|1
|2
|2
|1
|4
|62-44
|27
|3
|Динамо Мн
|18
|9
|3
|0
|0
|2
|4
|58-45
|26
|4
|Динамо М
|18
|12
|0
|0
|0
|0
|6
|65-46
|24
|5
|ЦСКА
|19
|8
|4
|0
|0
|0
|7
|40-38
|24
|6
|Локомотив
|18
|9
|1
|0
|1
|1
|6
|49-40
|22
|7
|Торпедо
|18
|7
|1
|0
|2
|1
|7
|47-47
|19
|8
|Динамо Р
|19
|7
|1
|0
|1
|2
|8
|40-53
|19
|9
|Спартак
|18
|6
|3
|0
|0
|0
|9
|39-42
|18
|10
|Северсталь
|18
|4
|3
|1
|1
|1
|8
|35-45
|18
|11
|Витязь
|18
|3
|0
|1
|2
|4
|8
|47-59
|14
|12
|Сочи
|19
|2
|2
|1
|2
|0
|12
|33-56
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Трактор
|20
|11
|1
|4
|1
|1
|2
|66-49
|34
|2
|Металлург
|18
|15
|1
|0
|0
|0
|2
|69-35
|32
|3
|Салават Юлаев
|19
|11
|2
|0
|1
|1
|4
|57-37
|28
|4
|Ак Барс
|20
|7
|2
|3
|0
|3
|5
|47-41
|27
|5
|Автомобилист
|19
|7
|1
|1
|2
|2
|6
|60-56
|22
|6
|Авангард
|17
|8
|1
|1
|0
|0
|7
|51-43
|20
|7
|Барыс
|19
|4
|2
|2
|1
|1
|9
|45-54
|18
|8
|Нефтехимик
|18
|6
|0
|0
|0
|3
|9
|47-53
|15
|9
|Амур
|19
|3
|1
|2
|0
|3
|10
|38-57
|15
|10
|Сибирь
|18
|5
|0
|0
|0
|3
|10
|31-45
|13
|11
|Куньлунь
|18
|4
|0
|1
|1
|1
|11
|43-64
|12
|12
|Адмирал
|18
|3
|0
|0
|3
|2
|10
|34-62
|11