В Греции все готово к церемонии зажжения олимпийского огня Игр-2022

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 17 октября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Национальный олимпийский комитет Греции полностью готов к церемонии зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года в Пекине, которая пройдет в понедельник в Древней Олимпии. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье руководитель пресс-службы НОК Греции Димос Булукос у античного храма Геры на археологической площадке, где прошла генеральная репетиция церемонии.

"К церемонии все готово, - сказал Булукос. - Очень надеемся, что, как обещают метеорологи, завтра будет солнце. Сегодня участникам церемонии и последовавшего за ней театрализованного представления помешал дождь, который зарядил с утра. Жрицам пришлось сегодня вместо античных одеяний облачиться в обычную одежду. Завтра они будут одеты в традиционные древнегреческие туники".

Действительно, практически впервые на генеральной репетиции участники театрализованного представления были одеты в обычную одежду. А именно на генеральной репетиции аккредитованным журналистам разрешается вести фото- и видеосъемку. В понедельник во время церемонии зажжения видеокамеры разрешат внести на стадион только представителям телеканалов, которые будут вести официальную трансляцию. Другие журналисты будут работать из пресс-центра в Международной олимпийской академии.

Из-за сумрачной погоды после сильных ливней, длившихся три дня, во время генеральной репетиции в воскресенье не удалось и зажечь факел с помощью параболического зеркала. Огонь, предусмотрительно зажженный от солнечных лучей во время предыдущих репетиций, принесли к храму Геры в чаше, покрытой рисунками античных Олимпиад. От этого огня загорелся на генеральной репетиции на античном стадионе факел первого факелоносца.

Тем не менее организаторы уверяют, что все уже готово и проблем больше не должно быть: метеопрогноз обещает солнце, театральное действо церемонии много раз отрепетировано, оборудование для трансляции установлено, на античном стадионе поставлены трибуны для официальных лиц, полицейские дежурят на всех въездах и выездах, на улицах Олимпии, ведущих к археологической площадке, вывешены флаги Греции и КНР. По словам руководителя пресс-службы НОК, для освещения генеральной репетиции, самой церемонии зажжения огня и затем церемонии передачи его в Афинах представителям китайского оргкомитета аккредитовано более 90 журналистов, в том числе около 30 из КНР.

Церемония зажжения олимпийского огня пройдет в понедельник в присутствии президента Греческой Республики Катерины Сакелларопулу, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, главы национального олимпийского комитета Греции Спироса Капралоса и других официальных лиц. Они в воскресенье приняли участие в Олимпии в торжественном мероприятии по поводу открытия обновленных помещений Международной олимпийской академии.

Театрализованное представление

Зажжение огня в Древней Олимпии является символом, который соединяет Игры современности и античного времени, связывая Олимпию с тем городом, где будут проходить очередные соревнования. После зажжения огня проходит театрализованное представление с участием жриц и куросов (античных юношей), которое каждый раз специально готовится к конкретной Олимпиаде.

Артемис Игнатиу, художественный руководитель и хореограф театрализованного представления, подчеркнула в воскресенье в беседе с ТАСС на античном стадионе, что она счастлива вновь находиться в святилище Древней Олимпии, чтобы представить новую постановку для Игр в китайской столице. "Для церемонии мы создали новое представление, вы знаете, что они постоянно меняются, не повторяют друг друга, - сказала Игнатиу. - Я много лет занимаюсь этим. Я была жрицей, верховной жрицей и помощником хореографа таких театрализованных представлений с 1988 года до 2008 года. А с 2008 года я являюсь хореографом и художественным директором церемоний зажжения и передачи Олимпийского огня".

Каждая такая церемония является уникальной, подчеркнула Игнатиу. "Ничто не повторяется - ни музыка, ни хореография, ни идея", - сказала художественный руководитель.

Актриса Ксанти Георгиу, исполняющая роль верховной жрицы, участвует в церемониях зажжения олимпийского огня в Древней Олимпии с 2008 года. "Я впервые участвовала в качестве жрицы в такой церемонии для летних Игр 2008 года в Пекине, - рассказала она журналистам. - Энергия археологических раскопок в сочетании с царившей вокруг безмятежностью очаровали меня с первого момента. Я думала, что оказаться в Древней Олимпии - это благословение. Когда я прохожу через храм Геры, то испытываю благоговение. А когда от солнечных лучей вспыхивает огонь, то возникает ощущение мистического действа".

Жители Древней Олимпии посмотрят церемонию по телевизору

Жителям Древней Олимпии придется смотреть церемонию зажжения огня по телевизору, хотя они и привыкли по таким случаям приходить на античный стадион. Третий раз на церемонию не будут пускать публику. Впервые огонь тут зажигали без зрителей в 1984 году для Игр в Лос-Анджелесе по решению мэрии Древней Олимпии, которая таким образом присоединилась к движению в мире против мощной коммерциализации Олимпийских игр. В марте 2020 года публику не пустили на церемонию зажжения олимпийского огня для Игр в Токио из-за пандемии коронавируса. На этот раз принято решение провести церемонию без зрителей по причине тех же антиковидных ограничений.

В итоге Древняя Олимпия, куда обычно на церемонии зажжения олимпийского огня съезжаются тысячи зрителей, напоминает сейчас пустынный город. Продавец Никос из магазина "Котинос" по продаже сувениров и ювелирных изделий пожаловался ТАСС: "В связи с церемонией зажжения Олимпийского огня для Игр в Пекине в эти дни в Олимпии заметно присутствие лишь приглашенных лиц и журналистов. Но конечно, в нашем городе было бы значительно больше гостей, как в прошлые годы, когда и на саму церемонию, и на ее генеральную репетицию допускались посетители. А в нынешний раз на них опять пустят только аккредитованных лиц. К примеру, Олимпия имеет города-побратимы во многих странах, раньше они присылали свои делегации на церемонии, теперь этого нет. Приезжали также студенты и школьники с образовательными турами, они тоже отправлялись на античный стадион. На этот раз гости приехали из Китая, они, кстати, заходили в наш магазин, посмотрели, но ничего не купили".

Администратор гостиницы "Неда" сказала ТАСС, что в эти выходные ее отель заполнен до отказа из-за церемонии зажжения огня на археологической площадке Древней Олимпии. "У нас остановились в основном аккредитованные лица, прежде всего журналисты, - отметила она. - В целом этот туристический сезон для Олимпии лучше, чем в прошлом году, потому что пошел поток приезжающих благодаря прививкам от коронавируса, сертификатам о вакцинировании, тестам и так далее. Сезон в 2021 году, конечно, более благоприятный, чем в 2020 году, но с успешным 2019 годом его не сравнить".