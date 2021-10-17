Терюшков: победа над "Ахматом" прибавит уверенности футболистам "Химок"

ХИМКИ /Московская область/, 17 октября. /ТАСС/. Футболисты подмосковного клуба "Химки" будут показывать более уверенную игру после победы над грозненским "Ахматом". Такое мнение ТАСС высказал депутат Государственной думы РФ, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В воскресенье "Химки" на своем поле выиграли у "Ахмата" со счетом 2:0 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб одержал первую победу в РПЛ с 1 августа, тогда "Химки" обыграли в гостях "Краснодар" (1:0) во втором туре. После этого команда трижды проиграла и пять раз сыграла вничью. Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев тренировал "Химки" в 2019 году.

"Сейчас была игра с прямым конкурентом, матч за шесть очков, - сказал Терюшков. - Талалаев против нас всегда настраивается особым образом, эта игра тоже была принципиальная. Нам сегодня повезло чуть больше, [Илья] Кухарчук вовремя открылся и забил, это повлияло на исход матча. Думаю, что команда возвращается к тому состоянию, которое у нее было во второй части прошлого сезона, благодаря хорошему подбору игроков, будем сейчас набирать и подниматься все выше и выше по таблице".

"Конечно, победа прибавит уверенности, потому что последняя была над "Краснодаром". Затем была серия ничьих, когда мы не заслуживали их, а могли выиграть - у "Локомотива" (0:0) и "Арсенала" (0:0) например. Поэтому думаю, что после победы 2:0 ребята воспрянут и к "Динамо" будут готовиться по-другому", - добавил Терюшков.

"Химки" вышли на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков в 11 матчах. В следующем матче подмосковный клуб сыграет на выезде против московского "Динамо" 22 октября.