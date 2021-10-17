"Ньюкасл" проиграл "Тоттенхэму" в первом матче после продажи клуба саудовскому фонду

ТАСС, 17 октября. "Тоттенхэм" со счетом 3:2 в гостях обыграл "Ньюкасл" в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей голы забили Танги Ндомбеле (17-я минута), Гарри Кейн (22) и Сон Хын Мин (45+4). У "Ньюкасла" отличился Каллум Уилсон (2), в свои ворота гол забил игрок "Тоттенхэма" Эрик Дайер (89). На 83-й минуте полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви получил вторую желтую карточку и был удален.

На 41-й минуте матч был приостановлен. Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон сообщил судье, что болельщику "Ньюкасла" на трибуне стало плохо, после чего врачи оказали ему первую помощь. Игра возобновилась через 25 минут. Позднее пресс-служба "Ньюкасла" сообщила, что болельщик был доставлен в больницу, его состояние стабилизировали.

"Ньюкасл" провел первый матч после покупки клуба Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии. На протяжении 14 последних лет "Ньюкаслом" владел британский бизнесмен Майкл Эшли.

"Тоттенхэм" набрал 15 очков и поднялся на пятое место в чемпионате, "Ньюкасл" опустился на 19-ю строчку турнирной таблицы, в активе команды 3 очка. В следующем туре "Ньюкасл" в гостях встретится с "Кристал Пэлас" 23 октября, "Тоттенхэм" днем позже на выезде сыграет с "Вест Хэмом". В четверг подопечные Нуну Эшпириту Санту на выезде сыграют с нидерландским "Витессом" в матче третьего раунда группового этапа Лиги конференций.