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Футбол в России

Главный тренер "Уфы" считает, что команда заслуживала победы в матче с "Краснодаром"

По мнению Алексея Стукалова, "Уфу" подвела реализация в завершающей стадии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" заслуживал победы в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Такое мнение на онлайн-конференции высказал главный тренер уфимцев Алексей Стукалов.

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В воскресенье "Уфа" на выезде сыграла вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1.

"Скажу так, что мы потеряли два очка, - отметил Стукалов. - Команда заслужила победу, но, к сожалению, нам не дали выиграть. Несмотря на то, что "Краснодар" оказывал давление, моментов 100-процентных не было. Были удары, во втором тайме один момент был, когда [Джон] Кордоба развернулся и пробил с 7-10 метров. В остальном сыграли достойно, нужно было забивать второй мяч, были моменты, которые мы не реализовали".

"Уфа" с 9 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре уфимский клуб сыграет дома с казанским "Рубином" 24 октября.

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