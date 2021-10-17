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ММА

Гусейнов выразил недовольство решением судей после боя со Шлеменко

Единогласным решением победа была присуждена Шлеменко

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Артур Гусейнов выразил недовольство решением судей по итогам боя с Александром Шлеменко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Бой прошел в Сочи на турнире лиги Eagle FC. Шлеменко одержал победу единогласным решением судей. После оглашения решения Гусейнов улыбнулся и всплеснул руками.

В активе 37-летнего Шлеменко теперь 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке 37-летнего Гусейнова 26 побед и 11 поражений.

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