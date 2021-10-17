Гончаренко рассчитывает, что футболист "Краснодара" Ионов восстановится к следующему матчу

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко рассчитывает, что полузащитник Алексей Ионов сможет принять участие в следующем матче команды. Об этом Гончаренко рассказал на онлайн-конференции.

В воскресенье "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Ионов не принимал участия в игре. Также полузащитник из-за повреждения не сыграл за сборную России в октябрьских матчах отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против команд Словакии (1:0) и Словении (2:1).

"Думаю, что [Сергей] Петров и Ионов будут готовы к следующему матчу, - сказал Гончаренко. - У [Евгения] Чернова неприятная ситуация. Он с нами тренируется, находится в хорошей физической форме, но врачи пока не позволяют ему играть".

"Я являюсь сторонником того, чтобы готовить к матчу обойму имеющихся игроков. Не думать, кто остался, когда подойдут следующие футболисты, тем более им нужно набирать форму. Вандерсон у нас не заявлен, мы сможем использовать его после открытия трансферного окна, то есть после Нового года. Что касается Юрия Газинского, боюсь, что мы его тоже не увидим в этом году".

В текущем сезоне Ионов провел за "Краснодар" восемь матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. В составе национальной команды на счету игрока 37 матчей, четыре мяча и три голевые передачи.

"Краснодар" продлил серию без поражений до шести матчей (три победы, три ничьих) и остался на шестой строчке в турнирной таблице, имея в активе 18 очков в 11 матчах. В следующем туре краснодарцы в гостях сыграют с "Нижним Новгородом" 23 октября.