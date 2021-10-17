Нурмагомедов: Шлеменко может провести бой с Минеевым

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко может провести бой со своим соотечественником Владимиром Минеевым. Об этом журналистам сообщил владелец Eagle FC, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

В воскресенье Шлеменко единогласным решением судей победил Артура Гусейнова на турнире Eagle FC. В субботу Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова на турнире организации AMC Fight Nights.

"Бой Шлеменко против Минеева реален, мне он интересен. Надо поговорить, и он более реален, чем третий бой Шлеменко - Исмаилов", - сказал Нурмагомедов.

В активе 37-летнего Шлеменко 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. 31-летний Минеев одержал 16 побед при одном поражении и одной ничьей.