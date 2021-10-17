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ММА

Нурмагомедов: Шлеменко может выступить в UFC

Бывший чемпион UFC считает, что российский боец заслужил право принять участие в чемпионате

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко может выступить в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом журналистам заявил владелец лиги Eagle FC, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

В воскресенье Шлеменко победил соотечественника Артура Гусейнова единогласным решением судей. Бой прошел в Сочи на турнире лиги Eagle FC.

"Пусть станет чемпионом, почему нет. Такая возможность потенциально есть. Он легенда и заслужил это", - сказал Нурмагомедов.

В активе 37-летнего Шлеменко теперь 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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