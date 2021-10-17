Гончаренко: футболисты "Краснодара" плохо атаковали в первом тайме матча с "Уфой"

ТАСС, 17 октября. Игроки футбольного клуба "Краснодар" показали плохую игру в первом тайме матча с "Уфой", так как торопились с принятием решений в атакующих действиях. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер краснодарцев Виктор Гончаренко.

В воскресенье "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матчи этого тура прошли после паузы на игры сборных, во время которой команда России обыграла словаков (1:0) и словенцев (2:1) в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года.

"Качества игры, ритма и интенсивности не хватает после возвращения футболистов из сборных, - сказал Гончаренко. - Связи восстанавливаются тогда, когда проведешь один полноценный матч. "Уфа" самоотверженно сражалась, мы очень плохо сыграли в моменте с пропущенным мячом, в какой-то мере это вывело нас из себя минут на 15. В первом тайме особенно плохо атаковали, потому что у нас не было атак, у нас была спешка".

"Мы торопились, в результате получали встречные атаки, не доходили до нужных зон, чтобы хорошо атаковать. Во втором тайме мы это улучшили, стали приближаться к опасным зонам, появились моменты, но все равно не хватало качества игры. Можно было несколько более острых передач сделать, что позволило бы нам выиграть, но мы продолжили моментами некачественно действовать в защите", - добавил тренер.

"Краснодар" продлил серию без поражений до шести матчей (три победы, три ничьих) и остался на шестой строчке в турнирной таблице, имея в активе 18 очков в 11 матчах. В следующем туре краснодарцы в гостях сыграют против "Нижнего Новгорода" 23 октября.