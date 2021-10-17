Чернышенко поздравил команду Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Успех российской команды Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International еще раз привлек внимание к спорту и цифровым технологиям, которые являются важнейшими составляющими в современной жизни. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В гранд-финале турнира Team Spirit в составе россиян Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда Халилова (Collapse), Александра Хертека (Torontotokyo), а также украинцев Мирослава Колпакова (Mira) и Ильи Мулярчука (Yatoro) обыграла со счетом 3-2 китайскую организацию PSG LGD, партнером которой является французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

"Наши поздравления команде Team Spirit - новому мировому лидеру в киберспорте. Ребята безошибочно провели турнир International в Бухаресте, а в финале, за которым в пиковый момент наблюдали более миллиона болельщиков, уверенно обыграли соперника из Китая, - сказал Чернышенко. - Команды-участники разыграли призовой фонд в $40 млн - это подтверждает, что интерес к киберспорту растет и среди спортивных поклонников, и среди коммерческих спонсоров".

"Победа российских игроков в столь масштабном международном турнире еще раз концентрирует внимание нашего общества к видам спорта, объединяющим две важнейшие составляющие современной жизни: спорт и цифровые технологии. В 2023 году мы увидим лучших игроков киберспорта и других цифровых спортивных дисциплин в проекте "Futurous - Игры будущего". Россия готова стать хозяйкой турнира, чтобы вовлечь в это движение людей со всего мира", - добавил Чернышенко.

8 сентября на форуме "Россия - спортивная держава" в Казани Чернышенко представил киберспортивные "Игры будущего". Планируется, что соревнования продлятся девять дней в более чем 15 высокотехнологичных дисциплинах: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность.