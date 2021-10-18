Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартует в японском Китакюсю

ТАСС, 18 октября. Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартует 18 октября в японском городе Китакюсю. В турнире примут участие спортсмены из 58 стран.

В рамках чемпионата мира будет разыграно 12 комплектов наград. Первые медали будут разыграны 21 октября в женском личном многоборье, на следующий день определится абсолютный чемпион мира в мужском первенстве. 23 и 24 октября станут известны победители в упражнениях на отдельных снарядах (у женщин - в опорном прыжке, упражнениях на бревне, на разновысоких брусьях и вольных упражнениях; у мужчин - в опорном прыжке, упражнениях на коне, брусьях, перекладине, кольцах, а также в вольных упражнениях).

В состав команды России на чемпионат мира включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева. Самыми титулованными спортсменами являются Мельникова и Уразова, выигравшие вместе с Лилией Ахаимовой и Викторией Листуновой в конце июля золото Олимпиады в командном первенстве, а также серебряный призер Игр-2016 Стретович.

Предыдущий чемпионат мира проходил осенью 2019 года в германском Штутгарте. Победу в неофициальном медальном зачете тогда одержала команда США, выигравшая пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награду. Второе место заняли российские гимнасты (3-3-3), третье - представители Великобритании (2-1-1).

С тремя золотыми наградами вернулся из Германии на родину россиянин Никита Нагорный, победивший в личном многоборье, опорном прыжке, а также в командном турнире вместе с Артуром Далалояном, Стретовичем, Поляшовым, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным. Далалоян выиграл тогда серебряные медали в личном многоборье и опорном прыжке, а также бронзу в упражнениях на перекладине. Женская сборная России (Мельникова, Ахаимова, Анастасия Агафонова, Александра Щеколдина, Мария Пасека и Дарья Спиридонова) заняла в Штутгарте второе место в командном многоборье, пропустив вперед гимнасток из США. Мельникова тогда же стала третьей в личном многоборье и вольных упражнениях.

Пять золотых наград выиграла в Штутгарте лидер женской сборной США Симона Байлз, которая не была включена в заявку команды на ЧМ-2021. Пропустят турнир в Японии и лидеры мужской сборной России - Нагорный, Далалоян, Белявский и Аблязин, которые в конце июля выиграли золото Олимпиады в командном первенстве.