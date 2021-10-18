Вопросы к судейству. ЦСКА победил "Урал" в матче РПЛ после неназначенного пенальти

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата. Эта игра привлекла зрителей не только результатом, но и моментом с неназначенным пенальти в ворота армейцев.

На эту тему ЦСКА обыграл "Урал" и вышел на четвертое место в таблице чемпионата России по футболу

12 октября лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян отпраздновал 95-летие. Игроки "Урала" и ЦСКА вышли на поле в футболках с изображением бывшего нападающего сборной СССР. Данная акция проводилась во время 11-го тура РПЛ. Помимо игроков памятные футболки надевали и арбитры. Обе команды долго входили в игру, но преимуществом владели футболисты ЦСКА. На 17-й минуте полузащитник гостей Ильзат Ахметов создал первый момент в матче, он прошел к линии штрафной и пробил, но мяч после его удара пролетел мимо ворот. Спустя четыре минуты случился момент с возможным пенальти - полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви сделал подачу в штрафную и мяч попал в руку игроку ЦСКА Бахтиёру Зайнутдинову. Главный арбитр встречи Артем Любимов после использования системы видеоассистента рефери не стал назначать одиннадцатиметровый. Второй тайм также активнее начали футболисты ЦСКА, вскоре они забили гол. На 52-й минуте мяч отлетел от игрока "Урала" к линии штрафной, а полузащитник Чидера Эджуке в касание пробил низом в правый от себя угол. На 70-й минуте защитник Яка Бийол мог увеличить преимущество ЦСКА, однако после его удара головой мяч попал в перекладину. Хозяева тоже имели момент для взятия ворот, когда на 74-й минуте полузащитник Андрей Егорычев не смог пробить в створ ворот с левого угла штрафной. Уже в компенсированное ко второму тайму время нападающий армейцев Антон Заболотный убежал один на один с Ильей Помазуном, но не смог переиграть голкипера. "Урал" обратится в ЭСК После игры главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что доволен самоотдачей игроков в матче с "Уралом". "Провели сегодня неплохой матч, контролировали игру. Да, мы не создали много моментов, но если говорить об "Урале", то у них их практически не было. Доволен самоотдачей, характером ребят и результатом", - сказал Березуцкий, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала", команда обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам игры с ЦСКА. "Будем обращаться в ЭСК РФС. Уже готовим материалы", - говорится в сообщении. Президент "Урала" Григорий Иванов отказался комментировать судейство, но отметил, что команда заслужила ничью в матче с ЦСКА. "Я считаю, что в первом тайме было преимущество у ЦСКА, но мы играли от обороны, - сказал ТАСС Иванов. - Во втором тайме наша команда достойно сражалась, гол зря пропустили. Я думаю, что правильнее было, если бы матч завершился вничью". ЦСКА не проигрывает в чемпионате России на протяжении пяти матчей (три победы, две ничьи). Благодаря победе над "Уралом" ЦСКА вышел на четвертое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Урал" прервал свою серию из трех матчей без поражений (две победы, одна ничья) и продолжает занимать 14-ю строчку в таблице, имея в активе 9 очков. Следующий матч ЦСКА дома проведет против самарских "Крыльев Советов" 23 октября, а "Урал" на следующий день сыграет с "Ахматом" на выезде. "Краснодар" потерял очки в матче с "Уфой" В другом матче воскресенья "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1. У хозяев единственный гол с пенальти забил Гжегож Крыховяк (85-я минута), в составе гостей голом отметился Гамид Агаларов (9). На счету 21-летнего Агаларова девять голов и одна результативная передача в 11 матчах чемпионата, он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров лиги. На 29-й минуте Агаларов был заменен из-за травмы, его сменил Остон Урунов. "У него ушиб тазобедренного сустава, - сказал ТАСС генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. - Конечно, это интересная штука - за такое столкновение не дали ни карточки, ничего. Мне показалось, что там была грязная игра защитника "Краснодара", который потом продолжал так играть". Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко впервые за два матча руководил командой на бровке, так как был дисквалифицирован за оскорбление официального лица встречи в игре с восьмого тура против "Ахмата". "Уфа" самоотверженно сражалась, мы очень плохо сыграли в моменте с пропущенным мячом, в какой-то мере это вывело нас из себя минут на 15, - сказал Гончаренко на онлайн-конференции. - В первом тайме особенно плохо атаковали, потому что у нас не было атак, у нас была спешка".

"Скажу так, что мы потеряли два очка, - отметил главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов. - Команда заслужила победу, но, к сожалению, нам не дали выиграть. Несмотря на то, что "Краснодар" оказывал давление, моментов 100-процентных не было. Были удары, во втором тайме один момент был, когда [Джон] Кордоба развернулся и пробил с 7-10 метров. В остальном сыграли достойно, нужно было забивать второй мяч, были моменты, которые мы не реализовали". "Краснодар" продлил серию без поражений до шести матчей (три победы, три ничьи) и остался на шестой строчке в турнирной таблице, имея в активе 18 очков в 11 матчах. "Уфа" осталась на последнем, 16-м месте, набрав 9 очков. В следующем туре краснодарцы в гостях сыграют против "Нижнего Новгорода" 23 октября. Уфимский клуб встретится дома с казанским "Рубином" 24 октября. "Химки" без Глушакова выиграли у "Ахмата" Также в этот день "Химки" дома победили грозненский "Ахмат" со счетом 2:0. Голы забили Илья Кухарчук (12-я минута) и Александр Долгов (90). Подмосковный клуб одержал первую победу в РПЛ с 1 августа, тогда "Химки" обыграли в гостях "Краснодар" (1:0) во втором туре. После этого команда трижды проиграла и пять раз сыграла вничью. В заявке "Химок" был полузащитник Денис Глушаков, который из-за травмы пропустил октябрьские матчи сборной России, но на поле он так и не вышел. "Восстановился не полностью, если бы полностью, то играл бы. Потихоньку идет восстановление, с каждым днем все лучше и лучше. Есть микроповреждение, чувствую небольшой дискомфорт, риски не оправданы", - сказал он журналистам.

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Депутат Госдумы, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков считает, что победа над "Ахматом" прибавит уверенности футболистам "Химок". "Нам сегодня повезло чуть больше, Кухарчук вовремя открылся и забил, это повлияло на исход матча, - сказал Терюшков ТАСС. - Думаю, что команда возвращается к тому состоянию, которое у нее было во второй части прошлого сезона, благодаря хорошему подбору игроков, будем сейчас набирать и подниматься все выше и выше по таблице. Конечно, победа прибавит уверенности, потому что последняя была над "Краснодаром". Думаю, что после победы 2:0 ребята воспрянут и к "Динамо" будут готовиться по-другому". "Химки" вышли на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков в 11 матчах. "Ахмат" сохранил 11-ю строчку, набрав 12 очков в 11 встречах. В следующем матче "Химки" сыграют на выезде против московского "Динамо" 22 октября, "Ахмат" примет екатеринбургский "Урал" 24 октября. В другом матче дня "Нижний Новгород" проиграл в гостях самарским "Крылья Советов" со счетом 0:2. Самарцы благодаря победе поднялись на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. Нижегородцы опустились на 10-ю строчку, на счету подопечных Александра Кержакова 14 очков. В следующем туре "Крылья Советов" сыграют в Москве с ЦСКА 23 октября. "Нижний Новгород" в этот же день примет "Краснодар". Тур стартовал в субботу четырьмя матчами. В этот день тульский "Арсенал" на своем поле обыграл санкт-петербургский "Зенит" (2:1), "Ростов" проиграл на выезде "Сочи" (2:3), встречи "Рубин" - "Локомотив" и "Спартак" - "Динамо" завершились вничью со счетом 2:2. Матчи тура прошли после паузы на игры сборных, во время которой команда России выиграла у словаков (1:0) и словенцев (2:1) в матчах отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.