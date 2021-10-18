Впереди бой за титул. Шлеменко победил Гусейнова в лиге Нурмагомедова

"Я не смог его финишировать. Хотя, возможно, в пятираундовом бою шансов было бы больше", - считает Шлеменко.

Поединок в среднем весе получился достаточно равным. Гусейнов вышел на бой с желтой карточкой, поскольку не смог уложиться в вес, также он отдал Шлеменко часть гонорара. Гусейнов самостоятельно раскрутил данный поединок, создав в нем конфликт. Впоследствии на взвешивании перед поединком между бойцами произошла легкая потасовка. После боя оба бойца отметили, что конфликта между ними не осталось - все эмоции остались внутри октагона.

В активе 37-летнего Шлеменко теперь 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. В послужном списке 37-летнего Гусейнова теперь 26 побед и 11 поражений.

Кто следующий?

Согласно контракту Шлеменко проведет в лиге Eagle FC еще один бой. Как заявил владелец лиги Хабиб Нурмагомедов, поединок будет титульным. Вполне вероятно, что соперником Шлеменко станет действующий чемпион Фаридун Одилов. При этом Одилову перед данным поединком будет необходимо провести одну защиту.