"Оттава" обыграла "Даллас" в матче НХЛ. Зуб и Радулов набрали первые очки в сезоне

ТАСС, 18 октября. "Оттава" победила "Даллас" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Ник Пол (6-я минута) и Крис Терни (30, 40), у гостей отличились Майкл Раффль (5) и Джо Павелски (55).

Российский защитник "Оттавы" Артем Зуб и форвард "Далласа" Александр Радулов записали на свой счет по одной результативной передаче, эти очки стали первыми для них в текущем сезоне. Защитник "Оттавы" Никита Зайцев и нападающий "Далласа" Денис Гурьянов очков не набрали. Голкипер гостей Антон Худобин отразил 24 броска.

"Оттава" одержала две победы в трех матчах на старте сезона и с четырьмя очками располагается на седьмом месте в таблице Восточной конференции. "Даллас" потерпел второе поражение при одной победе и идет 11-м на Западе.

В следующем матче "Даллас" 20 октября в гостях сыграет с "Питтсбургом", "Оттава" 22 октября примет "Сан-Хосе".