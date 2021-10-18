Британец Норри стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 18 октября. Британский теннисист Кэмерон Норри выиграл турнир серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе.

В финале соревнований 26-летний Норри обыграл 29-летнего грузина Николоза Басилашвили со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Британец был посеян на турнире под 21-м номером, Басилашвили - под 29-м.

Норри располагается на 26-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он выиграл второй титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Норри не проходил дальше третьего круга.

Басилашвили 29 лет, он располагается на 36-й строчке мирового рейтинга, на его счету пять титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2018 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.