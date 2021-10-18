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Олимпиада-2022 в Пекине

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский турнир стартует 9 февраля
Илья Ковальчук Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Илья Ковальчук
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и бронзовый призер Игр, финалист Кубка Стэнли и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук будет генеральным менеджером сборной России на Играх 2022 года в Пекине. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

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"Генменеджером на этот цикл будет Илья Ковальчук. Думаю, что с ним дорабатывать ничего не нужно, ему это интересно. На лавке его не будет, он будет наверху. Он будет неофициальным капитаном", - сказал Жамнов.

"У меня с Ильей был долгий разговор, плюс он знает ребят, которые непосредственно играют в Национальной хоккейной лиге, - отметил специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, двукратный олимпийский призер Павел Буре. - Илья сконцентрируется на работе менеджера сборной, как сложится его карьера, я не знаю".

Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником "Спартака", в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом "Атланта". Форвард является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009), в 2012 году российский нападающий дошел до финала Кубка Стэнли с "Нью-Джерси". Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 результативные передачи. В 2021 году Ковальчук стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда", также в Континентальной хоккейной лиге Ковальчук побеждал будучи игроком санкт-петербургского СКА.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля.

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