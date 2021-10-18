Олимпийский огонь передан в Древней Олимпии первому факелоносцу

ДРЕВНЯЯ ОЛИМПИЯ /Греция/, 18 октября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Олимпийский огонь, зажженный в понедельник в Древней Олимпии для зимних Игр 2022 года в Пекине, передан первому факелоносцу на античном стадионе святилища, где возникли и на протяжении многих веков проводились античные Олимпийские игры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии.

Первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня в Греции стал горнолыжник Иоаннис Антониу, который ранее участвовал в эстафете огня Игр 2014 года в Сочи, а также нес греческий флаг на закрытии Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На этот раз традиционную эстафету олимпийского огня по Греции отменили из ограничений, связанных с пандемией. Огонь в понедельник пронесут только от древнего стадиона до находящегося неподалеку памятника основателю современных Олимпийских игр - французскому барону Пьеру де Кубертену, после чего его перевезут на афинский Акрополь, где он проведет ночь.

Во вторник огонь будет передан китайской делегации на официальной церемонии на историческом беломраморном афинском стадионе "Панатинаикос". Церемония там, как и в Древней Олимпии, пройдет без присутствия публики. Как отметили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Греции, туда будут допущены только 200 аккредитованных лиц, среди них будут официальные делегации обеих сторон. На стадион "Панатинаикос" огонь принесет лыжница Параскеви Ладопулу, которая примет в следующем году участие в зимней Олимпиаде в Пекине.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.