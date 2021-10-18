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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов: игроки КХЛ могут попасть на Олимпийские игры в Пекине

Ожидается, что в Олимпиаде примут участие игроки из Национальной хоккейной лиги

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Игроки клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) могут попасть в состав сборной России на Олимпийские игры. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов на пресс-конференции в ТАСС.

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"Не исключаю, что на Олимпиаде будут ребята из КХЛ, двери для всех открыты. Будем просматривать всех. У тех ребят, кто в КХЛ, есть шанс попасть туда", - сказал Жамнов.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля 2022 года. В Олимпиаде примут участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сборная России по хоккею является действующим олимпийским чемпионом. Олимпийские игры 2018 года проходили без участия игроков НХЛ.

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Олимпиада-2022 в ПекинеЖамнов, Алексей Юрьевич
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