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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов уверен, что антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине будут жесткими

Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Антиковидные меры на Олимпийских играх в Пекине будут жесткими. Такое мнение высказал главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов на пресс-конференции в ТАСС.

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"В Риге [на чемпионате мира] был купол, у Олимпийской деревни своя специфика. Знаю, что меры будут жесткие, лишний раз пойти куда-то нельзя будет, - сказал Жамнов. - Энхаэловцы уже это проходили в сезоне-2019/20, все будут в одинаковых условиях, нельзя будет говорить, что проиграли из-за того, что были в куполе. По условиям конкретно не знаю".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада-2022 в ПекинеЖамнов, Алексей Юрьевич
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