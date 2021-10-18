Жамнов уверен, что антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине будут жесткими

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Антиковидные меры на Олимпийских играх в Пекине будут жесткими. Такое мнение высказал главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов на пресс-конференции в ТАСС.

Протокол и "пузырь" в Пекине. Что ждет игроков НХЛ при выступлении на Олимпиаде

"В Риге [на чемпионате мира] был купол, у Олимпийской деревни своя специфика. Знаю, что меры будут жесткие, лишний раз пойти куда-то нельзя будет, - сказал Жамнов. - Энхаэловцы уже это проходили в сезоне-2019/20, все будут в одинаковых условиях, нельзя будет говорить, что проиграли из-за того, что были в куполе. По условиям конкретно не знаю".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.