{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов: сборная России имеет сильных хоккеистов и будет бороться за золото Олимпиады

Ранее стало известно, что в состав команды на Игры в Пекин вошли вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров, выступающие за "Тампу", а также нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею имеет сильных игроков и будет бороться за золотые медали Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал главный тренер российской команды Алексей Жамнов.

На эту тему
Федерация хоккея России ведет работу по участию Кузнецова в Олимпийских играх
Федерация хоккея России ведет работу по участию Кузнецова в Олимпийских играх

Сборная России является действующим победителем Олимпийских игр, команда выиграла турнир в 2018 году в Пхёнчхане. Ранее стало известно, что в состав команды на Олимпиаду в Пекин вошли вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров, выступающие за "Тампу", а также нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин.

"Защищать титул всегда тяжелее, чем завоевывать его, - сказал Жамнов. - Повторить тот успех, который был в Южной Корее, будет тяжело. Приедут все сильнейшие, проходных матчей не будет. Посмотрите, сколько швейцарцев, немцев в Национальной хоккейной лиге, все матчи будут тяжелые".

"За эти 12 дней должен быть боевой дух, чтобы можно было обыграть любого соперника. У нас сильные игроки, и с этой командой можно спокойно побороться за золото", - добавил Жамнов.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеЖамнов, Алексей Юрьевич
Массовый спорт
Матыцин оценил проект бюджета на физкультуру и спорт
Министр спорта считает, что объем средств требует увеличения
Читать полностью