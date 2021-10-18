Жамнов: сборная России имеет сильных хоккеистов и будет бороться за золото Олимпиады

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею имеет сильных игроков и будет бороться за золотые медали Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал главный тренер российской команды Алексей Жамнов.

Сборная России является действующим победителем Олимпийских игр, команда выиграла турнир в 2018 году в Пхёнчхане. Ранее стало известно, что в состав команды на Олимпиаду в Пекин вошли вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров, выступающие за "Тампу", а также нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин.

"Защищать титул всегда тяжелее, чем завоевывать его, - сказал Жамнов. - Повторить тот успех, который был в Южной Корее, будет тяжело. Приедут все сильнейшие, проходных матчей не будет. Посмотрите, сколько швейцарцев, немцев в Национальной хоккейной лиге, все матчи будут тяжелые".

"За эти 12 дней должен быть боевой дух, чтобы можно было обыграть любого соперника. У нас сильные игроки, и с этой командой можно спокойно побороться за золото", - добавил Жамнов.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.