Есмантович: встреча членов штаба сборной России состоится в ближайшее время

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Встреча всех членов штаба хоккейной сборной России, на которой будут обсуждены дальнейшие планы, состоится в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА, советник главного тренера сборной России Алексея Жамнова Игорь Есмантович.

В понедельник на пресс-конференции в ТАСС Жамнов сообщил, что у него будут два советника - Есмантович и советник председателя наблюдательного совета "Спартака" Валерий Каменский.

"Это большая честь для меня. Мы все осознаем, как много для болельщиков значит сборная России, как вся страна будут поддерживать команду на Олимпийских играх, - сказал Есмантович. - В ближайшее время мы планируем совместную встречу. Как только главный тренер примет решение о совещании по работе с тренерским штабом, тогда на встрече определимся и поймем функциональные обязанности каждого в рамках подготовки сборной".

"Мы приблизительно знаем, кто чем будет заниматься, но после сегодняшнего объявления хочется собраться и уже в точности понять, как надо слаженно действовать", - добавил он.

Жамнов объявил, что в тренерский штаб вошли главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.