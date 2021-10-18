Матыцин оценил проект бюджета на физкультуру и спорт

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Заложенные в проект бюджета расходы на физкультуру и спорт требуют увеличения, однако работа с другими ведомствами поможет быстрее реализовать инфраструктурные проекты, связанные с развитием массового спорта. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин по итогам первого заседания комитета Государственной думы по физической культуре и спорту в новом составе.

Проект государственного бюджета на 2022 год предполагает, что расходы на физкультуру и спорт составят 76,4 млрд рублей. Помощник президента РФ Игорь Левитин во время заседания назвал бюджет очень маленьким, поскольку он не соответствует задачам, которые необходимо решать стране.

"Я соглашусь с мнением Игоря Евгеньевича [Левитина] о том, что бюджет на спорт требует увеличения. Абсолютно правильный тезис: если будут здоровыми люди, то это даст стране больший экономический потенциал и меньше средств будет тратиться на систему здравоохранения и реабилитацию людей после болезни", - сказал Матыцин.

"И стратегия развития, и федеральный проект, и госпрограмма включают разные направления деятельности, в основном внимание уделяется инфраструктуре. Конечно, инфраструктуры недостаточно, но важно понимать, что одновременно нужно обеспечить все регионы спортивными объектами, причем разной направленности. Сейчас программа фактически сбалансирована, другое дело, что не все запросы учтены. Мы были бы рады и наверняка бы справились, если бы бюджет увеличили на сто процентов, потому что по предварительной оценке только в реконструкции нуждаются более 6 тысяч спортивных объектов", - отметил он.

Глава министерства подчеркнул, что без инфраструктуры будет невозможно развивать доступный массовый спорт. "Но было верно отмечено, что работать надо максимально конструктивно с другими ведомствами, потому что часть национальных проектов и программ реализуется другими министерствами и ведомствами. К сожалению, этот аспект был недостаточно активно задействован, а сейчас президент поставил задачу изучить возможности других государственных программ и найти возможность, чтобы спорт был интегрирован, чтобы ресурсы тех программ тоже были направлены на строительство инфраструктуры, на развитие массового и корпоративного спорта, подготовку кадров", - сказал Матыцин.

"У министерства спорта не стоит задача монополизировать весь спорт, нужно быть интегрированным во все программы и выстроить командный стиль работы, о чем говорили и президент, и председатель правительства: нужно уходить от философии "колодцев". Именно по этой причине после анализа всех стратегий развития и программ правительством анонсированы 42 инициативы. Надеюсь, что такой подход даст результат", - добавил он.